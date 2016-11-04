Турецька ліра обвалилась до рекордного рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Курс валюти Туреччини по відношенню до долара та євро знизився до критично низького рівня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Курс турецької ліри знизився до рекордно низького рівня по відношенню до американського долара на тлі нової хвилі репресій в Туреччині”, — йдеться у повідомленні.
Загалом курс турецької валюти відносно долара з початку 2016 року знизився на сім відсотків. Таким чином, ліра — на п’ятому місці у світі за рівнем падіння по відношенню до долара з початку року серед валют країн, що розвиваються. Крім того, до найнижчого рівня ліра впала також по відношенню до євро — 3,5 лір за один євро. За останні дев’ять місяців курс ліри по відношенню до євро просів на десять відсотків.
Як повідомляв УНН, турецький суд вирішив заарештувати затриманих напередодні співголів прокурдської Партії демократії народів Селахаттина Демирташа та Фіген Юксекдаг.