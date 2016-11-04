Турецкая лира обвалилась до рекордного уровня

"Курс турецкой лиры снизился до рекордно низкого уровня по отношению к американскому доллару на фоне новой волны репрессий в Турции", - говорится в сообщении.

В общем курс турецкой валюты относительно доллара с началу 2016 года снизился на семь процентов. Таким образом, лира - на пятом месте в мире по уровню падения по отношению к доллару с начала года среди валют развивающихся стран. Кроме того, до самого низкого уровня лира упала также по отношению к евро - 3,5 лир за один евро. За последние девять месяцев курс лиры по отношению к евро просел на десять процентов.

Как сообщал УНН, турецкий суд решил арестовать задержанных накануне сопредседателей прокурдской Партии демократии народов Селахаттина Демирташа и Фиген Юксекдаг.