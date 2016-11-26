Туреччина заявила, що від початку засуджувала позицію РФ щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Віце-прем’єр турецького уряду Нуман Куртулмуш у Лондоні 26 листопада заявив, що питання Криму важливе для Анкари, “як і ситуація в іракському Кіркуку”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“На всіх рівнях ми заявляємо, що від початку засуджували позицію Росії з питання анексії Криму”, - сказав віце-прем’єр Туреччини.
Він також зазначив, що Анкара продовжить виступати проти анексії півострова.
Що ж до ситуації в Іраку та Сирії Нуман Куртулмуш зазначив, що головне в цьому питанні - збереження етнічного та міжконфесійного балансу в суспільстві.
Міністерство закордонних справ Туреччини 25 листопада опублікувало заяву про нещодавню поїздку неофіційної турецької делегації до окупованого Росією Криму. МЗС Туреччини підкреслило, що цей візит не має офіційного характеру.
23 листопада російські та підконтрольні Кремлю кримські ЗМІ повідомили про прибуття на півострів групи турецьких громадян, які прямували з Москви.
Вони відвідали Бахчисарай, Сімферополь і Ялту, де провели зустрічі з російськими чиновниками Криму.