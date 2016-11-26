Турция заявила, что с начала осуждала позицию РФ по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Вице-премьер турецкого правительства Нуман Куртулмуш в Лондоне 26 ноября заявил, что вопрос Крыма важен для Анкары, "как и ситуация в иракском Киркуке", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"На всех уровнях мы заявляем, что с начала осуждали позицию России по вопросу аннексии Крыма", - сказал вице-премьер Турции.
Он также отметил, что Анкара продолжит выступать против аннексии полуострова.
Что касается ситуации в Ираке и Сирии Нуман Куртулмуш отметил, что главное в этом вопросе - сохранение этнического и межконфессионального баланса в обществе.
Министерство иностранных дел Турции 25 ноября опубликовало заявление о недавней поездке неофициальной турецкой делегации в оккупированный Россией Крым. МИД Турции подчеркнул, что этот визит не имеет официального характера.
23 ноября российские и подконтрольные Кремлю крымские СМИ сообщили о прибытии на остров группы турецких граждан, которые направлялись из Москвы.
Они посетили Бахчисарай, Симферополь и Ялту, где провели встречи с российскими чиновниками Крыма.