Туреччина та Угорщина виділить українцям стипендії на навчання магістрів та докторів

У повідомленні зазначено, що відповідно до програми освітнього обміну між Міністерством освіти і науки України та Міністерством людських ресурсів Угорщини на 2016-2018 роки Угорська Сторона надає стипендії для українських студентів для продовження навчання в Угорщині відповідно до такого розподілу:

— 40 стипендій за бакалаврськими та магістерськими програмами за гуманітарними, суспільствознавчими, технічними та медичними напрямками підготовки;

— 20 стипендій за магістерськими програмами повного циклу за технічними та медичними напрямками;

— 40 стипендій для навчання в аспірантурі у будь-якій галузі, що становить інтерес.

Також повідомляється, що Туреччина в рамках програми “Стипендії Туреччини”, з 2012 року щорічно надає стипендії на навчання у вищих навчальних закладах Туреччини на рівнях “магістр” та “доктор”.

“Турецькою Республікою відшкодовується плата за навчання, транспортні витрати (переліт в обидва боки), забезпечуються стипендії (магістрам — близько 300 дол., докторам — 400 дол.), медичне страхування та річні курси турецької мови (для тих, хто навчатиметься на відділеннях з турецькою мовою викладання)”, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, з початку нового навчального семестру у 2017 році студенти отримуватимуть стипендії у розмірі 1,1 тис. грн.