Турция и Венгрия выделят украинцам стипендии на обучение магистров и докторов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Турция и Венгрия ввели новые стипендиальные программы для украинцев для обучения магистров и докторов на 2017 - 2018 учебный год. Об этом сообщили на официальном сайте МОН, передает УНН.
В сообщении отмечается, что в соответствии с программой образовательного обмена между Министерством образования и науки Украины и Министерством человеческих ресурсов Венгрии на 2016-2018 годы Венгерская сторона предоставляет стипендии для украинских студентов для продолжения обучения в Венгрии согласно такому распределению:
- 40 стипендий по бакалаврским и магистерским программам по гуманитарным, обществоведческим, техническим и медицинским направлениям подготовки;
- 20 стипендий по магистерским программам полного цикла по техническим и медицинским направлениям;
- 40 стипендий для обучения в аспирантуре в любой отрасли, которая представляет интерес.
Также сообщается, что Турция в рамках программы "Стипендии Турции", с 2012 года ежегодно предоставляет стипендии на обучение в высших учебных заведениях Турции на уровнях "магистр" и "доктор".
"Турецкой Республикой возмещается плата за обучение, транспортные расходы (перелет в обе стороны), обеспечиваются стипендии (магистрам - около 300 долл., докторам - 400 долл.), медицинское страхование и годичные курсы турецкого языка (для тех, кто будет учиться на отделениях с турецким языком преподавания)", - добавили в сообщении.
Напомним, с начала нового учебного семестра в 2017 году студенты будут получать стипендии в размере 1,1 тыс. грн.