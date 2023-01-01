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Туреччина провела випробування ракети ППО великої дальності Siper

Туреччина провела випробування ракети ППО великої дальності Siper

Київ • УНН

 • 1070462 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Турецький висотний зенітно-ракетний комплекс великої дальності Siper успішно завершив випробувальну стрільбу. За словами голови адміністрації оборонної промисловості , він вразив ціль із дальності понад 100 кілометрів, пише УНН.

Цитата

«Новорічний подарунок нашому народу, коли ми вступаємо в турецьке століття оборонної промисловості», — написав у Твіттері Ісмаїл Демір, голова адміністрації оборонної промисловості Туреччини.

Додамо

Проект Siper очолюють турецькі оборонні гіганти Aselsan та Roketsan, а також Рада з наукових та технологічних досліджень Туреччини (TUBITAK).

Крім Siper, який, як очікується, конкуруватиме з російським С-400, Туреччина також розробила системи ППО Korkut, Sungur та Hisar.

New Year's gift to Turkish nation: Long-range Turkish indigenous air defense missile, Siper, successfully completes test-fire, hits targethttps://t.co/w1UpGHuxjv pic.twitter.com/dzA46YOEmj

— DAILY SABAH (@DailySabah) December 31, 2022

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