Турция провела испытание ракеты ПВО большой дальности Siper
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Турецкий высотный зенитно-ракетный комплекс большой дальности Siper успешно завершил испытательную стрельбу. По словам главы администрации оборонной промышленности, он поразил цель с дальности более 100 километров, пишет УНН.
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«Новогодний подарок нашему народу, когда мы вступаем в турецкий век оборонной промышленности», — написал в Твиттере Исмаил Демир, глава администрации оборонной промышленности Турции.
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Проект Siper возглавляют турецкие оборонительные гиганты Aselsan и Roketsan, а также Совет по научным и технологическим исследованиям Турции (TUBITAK).
Кроме Siper, который, как ожидается, будет конкурировать с российским С-400, Турция также разработала системы ПВО Korkut, Sungur и Hisar.
New Year's gift to Turkish nation: Long-range Turkish indigenous air defense missile, Siper, successfully completes test-fire, hits targethttps://t.co/w1UpGHuxjv pic.twitter.com/dzA46YOEmj— DAILY SABAH (@DailySabah) December 31, 2022