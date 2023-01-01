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Турция провела испытание ракеты ПВО большой дальности Siper

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Турецкий высотный зенитно-ракетный комплекс большой дальности Siper успешно завершил испытательную стрельбу. По словам главы администрации оборонной промышленности, он поразил цель с дальности более 100 километров, пишет УНН.

Цитата

«Новогодний подарок нашему народу, когда мы вступаем в турецкий век оборонной промышленности», — написал в Твиттере Исмаил Демир, глава администрации оборонной промышленности Турции.

Добавим

Проект Siper возглавляют турецкие оборонительные гиганты Aselsan и Roketsan, а также Совет по научным и технологическим исследованиям Турции (TUBITAK).

Кроме Siper, который, как ожидается, будет конкурировать с российским С-400, Турция также разработала системы ПВО Korkut, Sungur и Hisar.

New Year's gift to Turkish nation: Long-range Turkish indigenous air defense missile, Siper, successfully completes test-fire, hits targethttps://t.co/w1UpGHuxjv pic.twitter.com/dzA46YOEmj

— DAILY SABAH (@DailySabah) December 31, 2022

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