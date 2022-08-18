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Туреччина допоможе Україні у відбудові інфраструктури: підписано меморандум

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Туреччина візьме участь в інфраструктурній відбудові України. Відповідний меморандум сьогодні у Львові підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш, передає УНН.

Туреччина допоможе Україні у відбудові інфраструктури: підписано меморандум

Цитата

“Ми вдячні турецьким партнерам за наміри у співпраці щодо відбудови зруйнованої росією інфраструктури. Сприяє цьому і великий досвід участі турецького бізнесу у будівництві доріг та мостів, зокрема це стосується наших мегапроєктів – Запорізького та Кременчуцького мостів. Ми знаємо турецький бізнес як надійного партнера, тому розраховуємо, що уже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільної відбудови”, – цитує Кубракова Міністерство інфраструктури.

Деталі

Документ було підписано у присутності Президента України Володимира Зеленського та Президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана.

Наголошується,що вже найближчим часом буде створена спільна робоча група щодо питань відбудови, де будуть опрацьовувати механізми залучення турецьких інвестицій, а також розвивати конкретні проєкти для співпраці.

Передбачається, що турецькі бізнес та державні структури зможуть розвивати конкретні проєкти відбудови, а також надавати консультаційну та технічну допомогу.

Доповнення

Сьогодні у Львові також відбулася зустріч міністра оборони України Олексія Резнікова з турецьким колегою Хулусі Акаром. Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо питань двосторонньої і регіональної оборони та безпеки.

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