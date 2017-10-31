Турчинов: жорстоке убивство Окуєвої спрямоване на нагнітання страху

“...терористичні акти, спрямовані проти журналістів, працівників СБУ, Головного управління розвідки, а також жорстоке вбивство військовослужбовця Аміни Окуєвої спрямовані на нагнітання страху, розпачу та невпевненості населення у спроможності державних інституцій забезпечити правопорядок та спокій у суспільстві”, — повідомляє прес-служба РНБО, яка цитує Турчинова.

Раніше у РНБО повідомили, що СБУ, Нацполіції та Держприкордонслужбі доручено посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим.