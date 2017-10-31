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Турчинов: жорстоке убивство Окуєвої спрямоване на нагнітання страху

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Жорстоке вбивство військовослужбовця Аміни Окуєвої спрямоване на нагнітання страху, розпачу та невпевненості населення у спроможності державних інституцій забезпечити правопорядок та спокій у суспільстві. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.

“...терористичні акти, спрямовані проти журналістів, працівників СБУ, Головного управління розвідки, а також жорстоке вбивство військовослужбовця Аміни Окуєвої спрямовані на нагнітання страху, розпачу та невпевненості населення у спроможності державних інституцій забезпечити правопорядок та спокій у суспільстві”, — повідомляє прес-служба РНБО, яка цитує Турчинова.

Раніше у РНБО повідомили, що СБУ, Нацполіції та Держприкордонслужбі доручено посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим.

Українські Національні Новини

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