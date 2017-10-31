Турчинов: жестокое убийство Окуевой направлено на нагнетание страха
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Жестокое убийство военнослужащего Амины Окуевой направлено на нагнетание страха, отчаяния и неуверенности населения в способности государственных институтов обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"... террористические акты, направленные против журналистов, работников СБУ, Главного управления разведки, а также жестокое убийство военнослужащего Амины Окуевой направлены на нагнетание страха, отчаяния и неуверенности населения в способности государственных институтов обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе", - сообщает пресс-служба СНБО, которая цитирует Турчинова.
Ранее в СНБО сообщили, что СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе поручено усилить антитеррористический и контрразведывательный режим.