Турчинов: жестокое убийство Окуевой направлено на нагнетание страха

"... террористические акты, направленные против журналистов, работников СБУ, Главного управления разведки, а также жестокое убийство военнослужащего Амины Окуевой направлены на нагнетание страха, отчаяния и неуверенности населения в способности государственных институтов обеспечить правопорядок и спокойствие в обществе", - сообщает пресс-служба СНБО, которая цитирует Турчинова.

Ранее в СНБО сообщили, что СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе поручено усилить антитеррористический и контрразведывательный режим.