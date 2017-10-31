Турчинов назвав вбивство Окуєвої викликом для України, на який повинна бути жорстка відповідь

“Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор в глибокому тилу, знищуючи мужніх захисників нашої країни. Вбивство Аміни Окуєвої — це виклик країні, на який повинна бути жорстка і адекватна відповідь. Сьогодні ми втратили Аміну Окуєву, яка стала справжнім героєм чеченського і українського народу. Для кожного паріота України вона стала рідною сесторою. І ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри”, — написав він.

Як повідомляв УНН, правоохоронці повідомили подробиці нападу на Окуєву та Осмаєва.