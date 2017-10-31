Турчинов назвал убийство Окуевой вызовом для Украины, на который должен быть жесткий ответ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников Украины и убийство Амины Окуевой является вызовом для Украины. Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает УНН.
“Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны. Убийство Амины Окуевой — это вызов стране, на который должен быть жесткий и адекватный ответ. Сегодня мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого париота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры”, — написал он.
Как сообщал УНН, правоохранители сообщили подробности нападения на Окуеву и Осмаева.