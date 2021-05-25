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Тупицького судитимуть за підкуп свідка: справу уже передали до суду

Київ • УНН

 • 20221 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Державне бюро розслідувань і Офіс Генпрокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Конституційного Суду Олександра Тупицького у справі про підкуп свідка. Про це інформує пресслужба ДБР, передає УНН.

Тупицького судитимуть за підкуп свідка: справу уже передали до суду

Цитата:

“Слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Конституційного Суду України”, — повідомили в ДБР.

Деталі

Зазначається, що у жовтні 2018 року в одному із кафе Києва експосадовець, який на той час обіймав посаду заступника голови Конституційного Суду України, підкупив свідка у кримінальному провадженні. Свідок мав відмовитися від показань або дати “потрібні” покази на користь колишнього Голови Вищого господарського суду України, який перебував у статусі підозрюваного.

Окрім того, за даними ДБР, колишній голова КСУ у 2018 та 2019 роках надавав неправдиві покази у справі протиправного заволодіння майновими активами Зуївського енергомеханічного заводу, що у місті Зугресі Донецької області.

“Ексголова КСУ відповідатиме перед судом за: завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 КК України); підкуп свідка з метою надання завідомо неправдивих показань (ст. 386 КК України). У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 5 років”, — повідомили в ДБР.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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