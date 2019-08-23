ЦВК зареєструвала вже 395 народних депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала вже 395 новообраних народних депутатів України, сьогодні зареєстровано 75 нардепів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.
"Комісія зареєструвала 44 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі".
Серед них:
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- 22 – від партії "Слуга народу";
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- 10 – від партії "ОПЗЖ";
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- 1 – від партії Всеукраїнське обʼєднання "Батьківщина";
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- 1 – від партії "Європейська солідарність";
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- 10 – від партії "Голос".
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Також вказано, що ЦВК зареєструвала 30 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах.
"Станом на 23 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 395 народних депутатів України: 210 – обраних в ЗБВО та 185 – обраних в ОВО", - додали у ЦВК.
Нагадаємо, обраний від "Слуги народу" нардепом відмовився від мандата.