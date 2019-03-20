ЦВК скасувала реєстрацію довірених осіб сімох кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію довірених осіб сімох кандидатів у президенти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
Так, скасовано реєстрацію довірених осіб кандидата Мороза О.О. у 10 ТВО та зареєстровано його довірених осіб у ТВО № 123.
Також скасовано реєстрацію довірених осіб кандидата Зеленського В.О. у 18 ТВО та зареєстровано замість них інших.
Скасовано реєстрацію довірених осіб кандидата Дерев’янка Ю.Б. у 2 ТВО та зареєстровано його довірених осіб у 3 ТВО.
Крім того, ЦВК скасувала реєстрацію довіреної особи кандидата Вілкула О.Ю. у ТВО № 156 та зареєструвала його довірених осіб у 7 ТВО.
Скасувала реєстрацію довірених осіб кандидата Кошулинського Р.В. у ТВО № 30 і № 184 та зареєструвала замість них інших.
ЦВК скасувала реєстрацію довіреної особи кандидата Данилюка О.В. у ТВО № 216 та зареєструвала замість неї іншу.
Також скасовано реєстрацію довіреної особи кандидата Соловйова О.М. у ТВО № 212 та зареєстровано замість неї іншу.
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Водночас, ЦВК зареєструвала довірених осіб кандидата на пост президента Новака А.Я. у 10 територіальних виборчих округах.
Також вона зареєструвала довірених осіб кандидата Смешка І.П. у 20 ТВО.
Як повідомляв УНН, ЦВК зареєструвала офіційних спостерігачів від двох кандидатів у президенти у закордонному окрузі.
Нагадаємо, ЦВК уповноважила Держпідприємство спецзв’язку здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів президента окружним виборчим комісіям.