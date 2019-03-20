Вибори-2019: ЦВК уповноважила Держпідприємство спецзв’язку передати ОВК бюлетені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Центральна виборча комісія уповноважила Державне підприємство спеціального зв’язку здійснити передачу виборчих бюлетенів з виборів президента України окружним виборчим комісіям. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ЦВК.
"Комісія своєю постановою уповноважила Державне підприємство спеціального зв’язку в особі визначених ним працівників цього підприємства згідно з відповідними списками від імені Центральної виборчої комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року для голосування в день виборів у територіальних виборчих округах відповідним окружним виборчим комісіям на засіданнях цих комісій та підписати відповідні протоколи про прийняття окружними виборчими комісіями від Центральної виборчої комісії зазначених виборчих бюлетенів", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, окружні виборчі комісії з 23 березня отримають виборчі бюлетені.
Нагадаємо, Верховний суд України визнав правомірність рішення ЦВК щодо відсутності нумерації та двох однакових прізвищ у бюлетені.