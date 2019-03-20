Выборы-2019: ЦИК уполномочила Госпредприятие спецсвязи передать ОИК бюллетени
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия уполномочила Государственное предприятие специальной связи осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам президента Украины окружным избирательным комиссиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Комиссия своим постановлением уполномочила Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им работников этого предприятия по соответствующим спискам от имени Центральной избирательной комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года для голосования в день выборов в территориальных избирательных округах соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать соответствующие протоколы о принятии окружными избирательными комиссиями от Центральной избирательной комисии указанных избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, окружные избирательные комиссии с 23 марта получат избирательные бюллетени.
Напомним, Верховный суд Украины признал правомерность решения об отсутствии нумерации и двух одинаковых фамилий в бюллетене.