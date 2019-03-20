Выборы-2019: ЦИК уполномочила Госпредприятие спецсвязи передать ОИК бюллетени

"Комиссия своим постановлением уполномочила Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им работников этого предприятия по соответствующим спискам от имени Центральной избирательной комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней по очередным выборам президента Украины 31 марта 2019 года для голосования в день выборов в территориальных избирательных округах соответствующим окружным избирательным комиссиям на заседаниях этих комиссий и подписать соответствующие протоколы о принятии окружными избирательными комиссиями от Центральной избирательной комисии указанных избирательных бюллетеней", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы-2019: бюллетеней будет больше, чем прогнозировала ЦИК

Как сообщал УНН, окружные избирательные комиссии с 23 марта получат избирательные бюллетени.

Напомним, Верховный суд Украины признал правомерность решения об отсутствии нумерации и двух одинаковых фамилий в бюллетене.