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ЦВК дозволила Путіну розпочати президентську кампанію

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Центральна виборча комісія дозволила Володимиру Путіну, який подав документи на участь у президентських виборах 2018 року, почати кампанію і збір підписів, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

ЦВК дозволила Путіну розпочати президентську кампанію

“ЦВК сьогодні зареєструвала групу виборців, створену для підтримки чинного лідера. Тепер він може відкрити спеціальний рахунок для формування виборчого фонду”, — сказано у повідомленні.

Зазначимо, у Росії кандидата в президенти може висунути партія на з’їзді. Самовисуванцю ж необхідно зібрати ініціативну групу, до якої увійдуть не менше 500 членів. Потім претендент приносить документи для висунення в ЦВК. Центрвиборчком перевіряє їх протягом 5 днів і виносить рішення.

Потім ЦВК реєструє групу виборців і дозволяє охочому балотуватися відкрити виборчий рахунок. Далі необхідно зареєструватися як кандидат: для цього самовисуванець має зібрати не менше 300 тисяч підписів.

Документи, зокрема і перший фінансовий звіт, потрібно представити ЦВК. Далі протягом 10 днів документи перевіряють і реєструють, якщо вони задовольняють усі вимоги.

Як повідомляв УНН, 27 грудня В.Путін подав до ЦВК документи для висунення у кандидати на президента.

Нагадаємо, 26 грудня ініціативна група в ході засідання офіційно заявила про висунення російського лідера Володимира Путіна кандидатом в президенти на виборах в 2018 році.

Зазначимо, В.Путін ще в середині грудня заявив, що піде на вибори як самовисуванець.

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