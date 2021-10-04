Цього тижня відставок у Кабміні не планується - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Верховна Рада цього тижня не планує звільняти міністрів. Про це розповів перший заступник голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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На запитання, коли будуть відставки в уряді, Корнієнко сказав: “Я думаю, що уряд працює, ми бачили їх у Трускавці багатьох, когось не бачили. Я думаю, що треба готуватися до опалювального сезону, вирішувати питання нагальні. Кадрові питання, знаєте за ними не стане”.
На уточнююче запитання чи плануються відставки в уряді, Корнієнко відповів: “Цього тижня не планується”.
Доповнення
Про можливі кадрові ротації в уряді говорять з початку вересня.
Так, повідомлялося, що міністр юстиції Денис Малюська допрацює на посаді до кінця вересня. Проте, Малюська спростував чутки про свою відставку.
Своє місце на прохання Президента України Володимира Зеленського також мали залишити генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
Крім того, раніше народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк підтвердив чутки про те, що восени можлива відставка міністра оборони Андрія Тарана.