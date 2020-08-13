Цього року сектор безпеки і оборони України має найбільше фінансування за всі роки незалежності – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Цього року фінансування сектору безпеки і оборони України є набільшим за всі роки незалежності — 246 млрд. грн. Про це стало відомо під час круглого столу, передає УНН із посиланням на пресслужбу РНБО, яка наводить слова секретаря Ради Олексія Данілова.
“Торкаючись питання фінансування сектору безпеки і оборони України, Данілов наголосив на тому, що цього року передбачений найбільший за всі роки незалежності обсяг фінансування — 246 млрд. грн”, — сказано у повідомленні.
У цьому контексті, пріоритетними для формування потужного ОПК, за словами Данілова, є подальша розробка передових ракетних систем, розвиток вітчизняної авіації та систем кіберзахисту.
Нагадаємо, секретар РНБО назвав два пріоритетні напрямки у розвитку української стратегічної промисловості — це будівництво ракет і авіація.