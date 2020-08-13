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Цього року сектор безпеки і оборони України має найбільше фінансування за всі роки незалежності – Данілов

Київ • УНН

 • 10668 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Цього року фінансування сектору безпеки і оборони України є набільшим за всі роки незалежності — 246 млрд. грн. Про це стало відомо під час круглого столу, передає УНН із посиланням на пресслужбу РНБО, яка наводить слова секретаря Ради Олексія Данілова.

“Торкаючись питання фінансування сектору безпеки і оборони України, Данілов наголосив на тому, що цього року передбачений найбільший за всі роки незалежності обсяг фінансування — 246 млрд. грн”, — сказано у повідомленні.

У цьому контексті, пріоритетними для формування потужного ОПК, за словами Данілова, є подальша розробка передових ракетних систем, розвиток вітчизняної авіації та систем кіберзахисту.

Нагадаємо, секретар РНБО назвав два пріоритетні напрямки у розвитку української стратегічної промисловості — це будівництво ракет і авіація.

Українські Національні Новини

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