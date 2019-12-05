Цього року "пакунок малюка" отримали понад 238 тис. батьків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. З початку поточного року "пакунок малюка" отримали понад 238,5 тис. батьків новонароджених дітей. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики у відповіді на запит кореспондента УНН.
"З початку реалізації проекту (вересень 2018 року) допомогу "пакунок малюка" отримали 334 349 дітей, з них 238 522 дитини забезпечено "пакунком малюка" у 2019 році", - зазначили в прес-службі.
При цьому в Мінсоцполітики додали, що на реалізацію цієї програми держава витратила близько 1,8 млрд грн бюджетних коштів. Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) закуповує такі "пакунки" для всіх областей України.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що Міністерство соціальної політики перегляне вміст "пакунка малюка".