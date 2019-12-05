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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102074 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В этом году "пакет малыша" получили более 238 тыс. родителей

В этом году "пакет малыша" получили более 238 тыс. родителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. С начала текущего года "пакет малыша" получили более 238,5 тыс. родителей новорожденных детей. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики в ответе на запрос корреспондента УНН.

"С начала реализации проекта (сентябрь 2018) помощь "пакет малыша" получили 334 349 детей, из них 238 522 ребенка обеспечено "пакетом малыша" в 2019 году", - отметили в пресс-службе.

При этом в Минсоцполитики добавили, что на реализацию этой программы государство потратило около 1,8 млрд грн бюджетных средств. Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) закупает такие "пакеты" для всех областей Украины.

Напомним, ранее сообщал УНН, что Министерство социальной политики пересмотрит содержание "пакета малыша".

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