В этом году "пакет малыша" получили более 238 тыс. родителей

"С начала реализации проекта (сентябрь 2018) помощь "пакет малыша" получили 334 349 детей, из них 238 522 ребенка обеспечено "пакетом малыша" в 2019 году", - отметили в пресс-службе.

При этом в Минсоцполитики добавили, что на реализацию этой программы государство потратило около 1,8 млрд грн бюджетных средств. Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) закупает такие "пакеты" для всех областей Украины.

Напомним, ранее сообщал УНН, что Министерство социальной политики пересмотрит содержание "пакета малыша".



