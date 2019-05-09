Ціни на овочі припинять ріст наприкінці травня – експерт

"Уже ми бачимо сповільнення цін на моркву, на буряк, продовжується зростання цін на картоплю і капусту, але вже прослідковується тенденція до сповільнення росту і стабілізації цін. Ми очікуємо, що в кінці травня – на початку червня динаміка по цінах суттєво поміняється", - зазначив економіст.



За його словами, такі цінові стрибки, які спостерігаються зараз, є традиційним для України процесом, коли навесні починається різке підвищення цін на городину, яке триває до кінця травня й сягає 200-250%, а потім на 100-150% падають. Водночас, у сусідніх країнах сезонні стрибки цін на аналогічну продукцію не перевищують 1-1,5%.



"Це говорить про достатньо серйозні проблеми у збереженні продукції, у контролі над балансами продукції, а також про відсутність чіткої позиції Міністерства аграрної продукції з приводу контролю над цінами на продукцію на ринку України", - підкреслив експерт.



При цьому він пояснив, що індекс інфляції за минулий рік склав 9,8%, однак за цей час ціна на цибулю зросла на 198%, на буряк – 140%. На його думку, такі стрибки свідчать про необхідність урядові доволі жорстко контролювати ринкову ситуацію і через ринкові механізми намагатися стримувати ці стрибки цін, не вдаючись до державного регулювання, щоб позбутися шалених стрибків цін.



Нагадаємо, протягом квітня овочі в Україні подорожчали на понад 12%, зокрема білокачанна капуста подорожчала майже на 44%.