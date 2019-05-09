Цены на овощи прекратят рост в конце мая - эксперт

"Уже мы видим замедление цен на морковь, на свеклу, продолжается рост цен на картофель и капусту, но уже прослеживается тенденция к замедлению роста и стабилизации цен. Мы ожидаем, что в конце мая - начале июня динамика по ценам существенно поменяется", - отметил экономист.



По его словам, такие ценовые скачки, которые наблюдаются сейчас, являются традиционным для Украины процессом, когда весной начинается резкое повышение цен на овощи, которое продолжается до конца мая и достигает 200-250%, а затем на 100-150% падают. В то же время, в соседних странах сезонные скачки цен на аналогичную продукцию не превышают 1-1,5%.



"Это говорит про достаточно серьезные проблемы в сохранении продукции, в контроле над балансами продукции, а также об отсутствии четкой позиции Министерства аграрной продукции по поводу контроля над ценами на продукцию на рынке Украины", - подчеркнул эксперт.



При этом он пояснил, что индекс инфляции за прошлый год составил 9,8%, однако за это время цена на лук выросла на 198%, на свеклу - 140%. По его мнению, такие прыжки свидетельствуют о необходимости правительству довольно жестко контролировать рыночную ситуацию и через рыночные механизмы пытаться сдерживать эти скачки цен, не прибегая к государственному регулированию, чтобы избавиться от безумных скачков цен.



Напомним, в течение апреля овощи в Украине подорожали более чем 12%, в том числе белокочанная капуста подорожала почти на 44%.