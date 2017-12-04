Курячі яйця подорожчають на 10-15% до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, до кінця 2017 року ціни на курячі яйця можуть збільшитися на 10-15% — до 26 грн за десяток в середньому по Україні, поінформувала старший науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Світлана Пашко, передає УНН.
Зокрема, найдешевші яйця бувають навесні і влітку, коли на ринок надходять яйця, вироблені в господарствах населення. Ціни досягають свого вищого піку в осінньо-зимовий період, коли знижується виробництво в господарствах населення, а промислові птахофабрики, реалізуючи свою продукцію по завищених цінах, покривають збитки попередніх місяців.
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Цього року найнижчою оптово-відпускна ціна на курячі яйця була у липні – 10,35 грн за десяток. У наступні місяці вона почала збільшуватися і становила у серпні 11,57 грн за десяток, вересні – 15,04 грн за десяток, жовтні – 19,73 грн за десяток. Тобто з липня оптово-відпускна ціна на курячі яйця збільшилася на 90,6%, зауважила науковець.
Також, роздрібна ціна на курячі яйця І категорії збільшилася з 13,27 грн за десяток у липні до 22,91 грн за десяток у жовтні (+72,6%). Роздрібна ціна на курячі яйця ІІ категорії у жовтні склала 19,99 грн за десяток проти 10,58 грн за десяток, тобто збільшилася на 88,9%.