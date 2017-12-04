Куриные яйца подорожают на 10-15% до конца года

В частности, самые дешевые яйца бывают весной и летом, когда на рынок поступают яйца, произведенные в хозяйствах населения. Цены достигают своего высшего пика в осенне-зимний период, когда снижается производство в хозяйствах населения, а промышленные птицефабрики, реализуя свою продукцию по завышенным ценам, покрывают убытки предыдущих месяцев.

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В этом году самой низкой оптово-отпускная цена на куриные яйца была в июле - 10,35 грн за десяток. В последующие месяцы она начала увеличиваться и составила в августе 11,57 грн за десяток, сентябре - 15,04 грн за десяток, октябре - 19,73 грн за десяток. То есть с июля оптово-отпускная цена на куриные яйца увеличилась на 90,6%, отметила ученый.

Также, розничная цена на куриные яйца I категории увеличилась с 13,27 грн за десяток в июле до 22,91 грн за десяток в октябре (+ 72,6%). Розничная цена на куриные яйца второй категории в октябре составила 19,99 грн за десяток против 10,58 грн за десяток, то есть увеличилась на 88,9%.