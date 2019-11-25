Ціни на газ для населення знижені на 7% - Оржель
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Ціни на газ для населення знижені на 7% від ціни попереднього кварталу 2019 року. Про це заявив на брифінгу щодо змін у сфері енергетики і екології міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
“Навіть в умовах зупинки транспортування, навіть в умовах, коли ми працюємо в досить критичній ситуації, як технологічного характеру, так і фінансового характеру, уряд захищає людей від коливань ціни на газ взимку. Ті запаси, що в нас є в газосховищах, та підготовка по іншим паливам дозволяє нам запропонувати так звану страхову ціну. Ціну, яка навіть менша, ніж ціна у попередньому кварталі 2019 року — 7% різниця ціни квартал до кварталу”, — зазначив Оржель.
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Нагадаємо, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз встановив ціну на газ для населення у листопаді у 4899,00 грн за тисячу кубометрів.
Раніше УНН повідомляв, Кабінет міністрів працює над тим, щоб знизити вартість енергоносіїв для унеможливлення підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства в регіонах.