Ціни на автогаз сьогодні справедливі - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Ціна на скраплений газ на стелах АЗС сьогодні є економічно обґрунтованою Про це УНН повідомив Голова Асоціації газу Олег Широков.
“Що стосується зрідженого газу — то ціни на сьогодні економічно обґрунтовані. Завжди аби зрозуміти обґрунтовані чи ні — береться співвідношення до основних видів пального — бензину та дизельного палива.
Зріджений газ не може вартувати більше 50% від вартості А- 95 бензину. Якщо дорожче — то звісно, його споживання зведеться до нуля. Максимум — 60%.
На сьогодні діапазон у 50% є і він постійно підтримується. І ціна вважається економічно обґрунтованою”, — пояснив він.
За словами експерта, якщо в іни ростиме варстіть бензину, то ростиме і на автогаз.
Нагадаємо, як повідомвял УНН, за словами експерта С.Спегіна, ціни на пальне мають стабілізувати найближчим часом.