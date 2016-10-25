Цены на автогаз сегодня справедливы - эксперт

"Что касается сжиженного газа - то цены на сегодня экономически обоснованы. Всегда чтобы понять обоснованные или нет - берется соотношение к основным видам топлива - бензина и дизельного топлива.

Сжиженный газ не может стоить более 50% от стоимости А-95 бензина. Если дороже - то конечно, его потребление сведется к нулю. Максимум - 60%.

На сегодня диапазон в 50% есть и он постоянно поддерживается. И цена считается экономически обоснованной", - пояснил он.

По словам эксперта, если будет расти стоимость бензина, то будет расти и на автогаз.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта С.Спегина, цены на топливо должны стабилизировать в ближайшее время.