Цими вихідними в більшості областей України очікуються хуртовини, на дорогах ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Синоптики попередили, що 13 листопада в більшості областей України активний циклон зумовить складні погодні умови. Про це УНН повідомили в прес-службі Укргідрометцентру.
Так, у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях очікуються сильні снігопади та хуртовини, снігові замети, утворення снігового покриву висотою 15-25 см, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
У Черкаській, Полтавській та Кіровоградській областях дощ з переходом в мокрий сніг, місцями сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Також повідомляється, що у південних, східних та Дніпропетровській областях сильні дощі. Посилення швидкості вітру в Україні до 15-20 м/с, на півдні та заході місцями 25 м/с.