В эти выходные в большинстве областей Украины ожидаются метели, на дорогах гололедица

Так, в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, образование снежного покрова высотой 15-25 см, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Также сообщается, что в южных, восточных и Днепропетровской областях сильные дожди. Усиление скорости ветра в Украине до 15-20 м/с, на юге и западе местами 25 м/с.