Цей рік є вирішальним для завершення основного етапу реформи децентралізації - Шмигаль

“Цей рік є вирішальним для завершення основного етапу реформи децентралізації”, - сказав Денис Шмигаль.

Повідомляється, що Прем’єр-міністр відзначив ефективність роботи цього року органів державної влади в контексті завершення основного етапу реформи децентралізації.

Вказано, що свідченням цього, за його словами, є демократичні місцеві вибори, утворення нових районів, закріплення незалежності місцевих бюджетів. Він також відзначив важливість для реформи децентралізації законопроекту №3651-д, який Верховна Рада ухвалила в першому читанні напередодні.

За словами Прем’єр-міністра, цей закон має дати громадам на місцях підґрунтя для повноцінної діяльності, щоб люди могли осягнути реальний результат роботи. Також він покликаний забезпечити повноцінне функціонування новообраних рад у громадах та районах.

“Адже він передбачає врегулювання порядку правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків територіальних громад від органів місцевого самоврядування та районів старого зразка до нового. Новообрана влада повинна мати можливість ефективно працювати”, - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін затвердив порядок надання субвенції для регіонів на проекти соцінфраструктури.