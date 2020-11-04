Этот год является решающим для завершения основного этапа реформы децентрализации - Шмыгаль
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что этот год является решающим для завершения основного этапа реформы децентрализации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Этот год является решающим для завершения основного этапа реформы децентрализации", - сказал Денис Шмыгаль.
Сообщается, что Премьер-министр отметил эффективность работы в этом году органов государственной власти в контексте завершения основного этапа реформы децентрализации.
Указано, что свидетельством этого, по его словам, являются демократические местные выборы, образование новых районов, закрепление независимости местных бюджетов. Он также отметил важность для реформы децентрализации законопроекта №3651-д, который Верховная Рада приняла в первом чтении накануне.
По словам Премьер-министра, этот закон должен дать общинам на местах основу для полноценной деятельности, чтобы люди могли понять реальный результат работы. Также он призван обеспечить полноценное функционирование новоизбранных советов в общинах и районах.
"Ведь он предусматривает урегулирование порядка правопреемства в отношении имущества, прав и обязанностей территориальных общин от органов местного самоуправления и районов старого образца к новому. Новоизбранная власть должна иметь возможность эффективно работать", - добавил Шмыгаль.
Напомним, Кабмин утвердил порядок предоставления субвенции для регионов на проекты социнфраструктуры.