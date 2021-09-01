Центровий збірної України провів результативний поєдинок за іспанський клуб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Український центровий Артем Пустовий провів результативний матч за іспанську “Гран-Канарію”, повідомляє УНН з посиланням на “basket.com.ua”.

Деталі

Разом зі своєю новою командою, 29-річний гравець національної збірної України продовжим підготовку до сезону 2021/2022. На контрольну гру проти “Тенеріфе”, Пустовий вийшов в старті. За 21 хвилину проведену на майданчику, українець набрав 19 очок (8/9 двоочкових, 3/3 штрафних), 6 підбирань (4 в атаці).

Проте його клуб зазнав фіаско із результатом 78:82.

Нагадаємо

До цього сезону Пустовий кілька років захищав кольори каталонської “Барселони”.

Українські Національні Новини

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