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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 109472 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 127491 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 131237 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 192119 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 226694 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 139967 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132029 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Центровой сборной Украины провел результативный поединок за испанский клуб

Центровой сборной Украины провел результативный поединок за испанский клуб

Киев  •  УНН

 • 13334 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинский центровой Артем Пустовой провел результативный матч за испанскую “Гран-Канария”, сообщает УНН со ссылкой на “basket.com.ua”.

Детали

Вместе со своей новой командой, 29-летний игрок национальной сборной Украины продолжит подготовку к сезону 2021/2022. На контрольную игру против "Тенерифе", Пустовой вышел в старте. За 21 минуту проведенную на площадке, украинец набрал 19 очков (8/9 двухочковых, 3/3 штрафных), 6 подборов (4 в атаке).

Однако его клуб потерпел фиаско с результатом 78:82.

Напомним

К этому сезону Пустовой несколько лет защищал цвета каталонской "Барселоны".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

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