Центровой сборной Украины провел результативный поединок за испанский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинский центровой Артем Пустовой провел результативный матч за испанскую “Гран-Канария”, сообщает УНН со ссылкой на “basket.com.ua”.
Детали
Вместе со своей новой командой, 29-летний игрок национальной сборной Украины продолжит подготовку к сезону 2021/2022. На контрольную игру против "Тенерифе", Пустовой вышел в старте. За 21 минуту проведенную на площадке, украинец набрал 19 очков (8/9 двухочковых, 3/3 штрафных), 6 подборов (4 в атаке).
Однако его клуб потерпел фиаско с результатом 78:82.
Напомним
К этому сезону Пустовой несколько лет защищал цвета каталонской "Барселоны".