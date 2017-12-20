Центральну площу Кропивницького прикрасили прапорами з зони АТО
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 грудня. УНН. Сьогодні центральну площу Кропивницького, площу Героїв Майдану було прикрашено бойовими прапорами військових частин ЗСУ, передає кореспондент УНН.
"Три роки йшла по Україні акція – на честь героїв Майдану, на честь героїв російсько-української війни, заради миру й перемоги України. Перед новим роком, я рухаюсь в напрямку сходу до наших захисників, по дорозі розгортаю в містах прапори бойових частин, бригад і нагадую людям, що скоро свято і завдяки кому ми зможемо його святкувати під мирним небом", - повідомила волонтерка Катерина Валевська.
Також вона додала, що сьогодні буде підписано прапор Кропивницького, який увійде в колекцію з понад 500 експонатів.
Як повідомляв УНН, виставку присвячену загиблим воїнам АТО відкрили у Кропивницькому.