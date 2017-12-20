Центральную площадь Кропивницкого украсили флагами из зоны АТО
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сегодня центральную площадь Кропивницкого, площадь Героев Майдана был украшен боевыми знаменами военных частей ВСУ, передает корреспондент УНН.
"Три года шла по Украине акция - в честь героев Майдана, в честь героев русско-украинской войны, ради мира и победы Украины. Перед новым годом, я двигаюсь в направлении востока к нашим защитникам, по дороге разворачиваю в городах флаги боевых частей, бригад и напоминаю людям, что скоро праздник и благодаря кому мы сможем его праздновать под мирным небом", - сообщила волонтер Екатерина Валевская.
Также она добавила, что сегодня будет подписано флаг Кропивницкого, который войдет в коллекцию из более чем 500 экспонатов.
Как сообщал УНН, выставку посвященную погибшим воинам АТО открыли в Кропивницкому.