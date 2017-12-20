Центральную площадь Кропивницкого украсили флагами из зоны АТО

"Три года шла по Украине акция - в честь героев Майдана, в честь героев русско-украинской войны, ради мира и победы Украины. Перед новым годом, я двигаюсь в направлении востока к нашим защитникам, по дороге разворачиваю в городах флаги боевых частей, бригад и напоминаю людям, что скоро праздник и благодаря кому мы сможем его праздновать под мирным небом", - сообщила волонтер Екатерина Валевская.

Также она добавила, что сегодня будет подписано флаг Кропивницкого, который войдет в коллекцию из более чем 500 экспонатов.

Как сообщал УНН, выставку посвященную погибшим воинам АТО открыли в Кропивницкому.