Центр інформбезпеки: росія намагається брехати про Краматорськ, але виходить незграбно

Цитата

"Різниця між німецькими нацистами і російськими «денацифікаторами» лише в одному: перші не приховували свого злочину", - вказують у Центрі.

Деталі

У Центрі інформбезпеки вказали, що МО рф відразу ж заявило, що метою удару «київського режиму по вокзалу в Краматорську був зрив масового виїзду жителів із міста, щоб використати їх як «живий щит» для оборони позицій ЗСУ». "Хоча українська влада одразу після нападу закликала мешканців Донбасу евакуюватись, а з початку квітня в її закликах все частіше стало з’являтись слово «негайно»", - додали у Центрі.

"І все це, на думку Москви, було заради того, щоб зібрати на вокзалі тисячі людей у якості «живого щита для оборони позицій ЗСУ» на краматорському вокзалі?", - зазначають в повідомленні.

"Як відомо, «живі щити» регулярно використовують саме росіяни. В серпні 2014 року навіть сам Путін пояснив цю цинічну тактику. Тепер росіяни намагаються «натягнути» її на українську армію. Але виходить незграбно", - підкреслили у Центрі інформбезпеки.

Доповнення

Російські загарбники завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області, понад 50 людей загинули.

Голова ОВА вказав, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.