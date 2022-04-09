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Центр информбезопасности: россия пытается врать о Краматорске, но получается неуклюже

Киев • УНН

 • 125688 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. российская федерация пытается "натянуть" тактику "живые щиты", которую регулярно использует именно она, на украинскую армию по удару по железнодорожному вокзалу Краматорска, но выходит неуклюже, констатирует Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пишет УНН.

Центр информбезопасности: россия пытается врать о Краматорске, но получается неуклюже

Цитата

"Разница между немецкими нацистами и российскими "денацификаторами" только в одном: первые не скрывали своего преступления", - указывают в Центре.

Детали

В Центре информбезопасности указали, что МО рф сразу же заявило, что целью удара "киевского режима по вокзалу в Краматорске был срыв массового выезда жителей из города, чтобы использовать их как "живой щит" для обороны позиций ВСУ". "Хотя украинская власть сразу после нападения призвала жителей Донбасса эвакуироваться, а с начала апреля в ее призывах все чаще стало появляться слово "немедленно", - добавили в Центре.

"И все это, по мнению Москвы, было ради того, чтобы собрать на вокзале тысячи людей в качестве "живого щита для обороны позиций ВСУ" на краматорском вокзале?", - отмечают в сообщении.

"Как известно, "живые щиты" регулярно используют именно россияне. В августе 2014 года даже сам путин объяснил эту циничную тактику. Теперь россияне пытаются "натянуть" ее на украинскую армию. Но получается неуклюже", - подчеркнули в Центре информбезопасности.

Дополнение

Российсике захватчики нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области, более 50 человек погибли.

Глава ОВА указал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходит эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные области Украины.

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