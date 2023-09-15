Це напрямок наступу, бої тривають - Маляр про звільнення Андріївки на Донеччині

Деталі

На запитання, на скільки складно було захопити Андріївку, Маляр відповіла:

«Це південний фланг довкола Бахмута…Там тривають бої в Кліщіївці та Курдюмівці. По суті – це є напрямок наступу наших військ на сході. Тому що ми з вами знаємо, що на сході є напрямки наступу ворога. Це чотири напрямки. Бахмутський, де рухаємося вперед ми. Там ситуація доволі не однозначна».

За її словами, на північному фланзі українські військові намагаються зберегти позиції та висоти, які ворог хоче повернути. Проте на південному фланзі українські воїни просуваються вперед.

«Щотижня там було просування поступове вперед, й власне зараз це відбувається. Але бої надзвичайно важкі. Ворог налаштований серйозно, вони не збираються здавати свої позиції. Ми знаємо, що їхня задача – це вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Тому це дуже потужний двобій. Зрозуміло, що ми там рухаємося вперед, але ціна дуже серйозна», - наголосила Маляр.

Доповнення

Офіційний Telegram 3-ї ОШБр. повідомив про взяття селища Андріївки на Донеччині. Наразі бої ще тривають і інформації про ворожі втрати немає, проте можна казати, що підрозділ 72-ї омсбр рф був оточений та знищений.

Пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін розповів про деталі деокупації Андрівки на Донеччині, зазначивши, що наразі від селища майже нічого не залишилось, воно зруйноване через російські обстріли.