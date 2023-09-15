Это направление наступления, бои продолжаются - Маляр об освобождении Андреевки в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Освобожденная Андреевка - это южный фланг вокруг Бахмута. Однако на Бахмутском направлении, где проводят наступление украинские военные, продолжаются бои. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос, на сколько сложно было захватить Андреевку, Маляр ответила:
«Это южный фланг вокруг Бахмута…Там продолжаются бои в Клищеевке и Курдюмовке. По сути – это направление наступления наших войск на востоке. Потому что мы с вами знаем, что на востоке есть направления наступления врага. Это четыре направления. Бахмутское, где движемся вперед мы. Там ситуация довольно не однозначная».
По ее словам, на северном фланге украинские военные пытаются сохранить позиции и высоты, которые враг хочет вернуть. Однако на южном фланге украинские воины продвигаются вперед.
«Каждую неделю там было продвижение постепенное вперед, и собственно сейчас это происходит. Но бои чрезвычайно тяжелые. Враг настроен серьезно, они не собираются сдавать свои позиции. Мы знаем, что их задача – это выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Поэтому это очень мощный поединок. Понятно, что мы там движемся вперед, но цена очень серьезная», - подчеркнула Маляр.
Дополнение
Официальный Telegram 3-й ОШБр. сообщил о взятии поселка Андреевки в Донецкой области. Сейчас бои еще продолжаются и информации о вражеских потерях нет, однако можно говорить, что подразделение 72-й омсбр рф было окружено и уничтожено.
Пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин рассказал о деталях деоккупации Андровки в Донецкой области, отметив, что сейчас от поселка почти ничего не осталось, он разрушен из-за российских обстрелов.