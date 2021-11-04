Труну до Генконсульства РФ в Одесі принесли в день народної єдності Росії

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Таким чином, написав Ганул на своїй сторінці в Facebook, він вирішив привітати диппредставництво з російським державним святом — днем народної єдності, яке відзначається 4 листопада.

“Сьогодні відвідали консульство Мордора в Одесі і залишили „подарунки“ нагадати про злочини Росії — розв'язану війну на Сході і анексію Криму. Ці труни символізують загибель російських найманців на українському Сході.

Забирайтеся з України, вам тут не раді, святкуйте свою єдність на Колимі, а не на українській землі!" - написав Ганул.

Ганул зазначив, що написи виконані російською мовою, щоб "ті, до кого звертаються без перешкод, могли прочитати".