Гроб к Генконсульству РФ в Одессе принесли в день народного единства России

Детали

Таким образом, написал Ганул на своей странице в Facebook, он решил поздравить диппредставительство с российским государственным праздником — днем народного единства, которое отмечается 4 ноября.

“Сегодня посетили консульство Мордора в Одессе и оставили „подарки“ напомнить о преступлениях России — раскрытой войне на Востоке и аннексии Крыма. Эти гробы символизируют гибель российских наемников на Украинском Востоке.

Убирайтесь из Украины, вам здесь не рады, празднуйте свое единство на колыме, а не на украинской земле!” — написал Ганул.

Ганул отметил, что надписи выполнены на русском языке, чтобы “те, к кому обращаются без препятствий, могли прочитать”.