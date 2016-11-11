Трубу з гарячою водою прорвало на Печерську у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На бульварі Лесі Українки у Печерському районі Києва прорвало трубу з гарячою водою. Про це повідомляє прес-служба “Київенерго”, передає УНН.
“Фахівці ПАТ „Київенерго“ ліквідують щойно виявлене пошкодження ділянки трубопроводу у Печерському районі столиці за адресою: бульвар Лесі Українки, 2”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через пошкодження два житлових будинки та одна відомча будівля відключені від централізованого опалення та гарячого водопостачання.
“Аварійна бригада локалізує місце пошкодження та погоджує з правоохоронцями схему руху транспорту для об’їзду місця проведення аварійних робіт”, — повідомили у “Київенерго”.
За повідомленням компанії, наразі готується спецтехніка та матеріали для відновлення магістралі. Через щільний рух автотранспорту у цій ділянці фахівці планують почати роботи о 21:00.
Підключити знову будівлі до гарячої води та опалення у "Київенерго" планують зранку 12 листопада.
Фото із соцмереж.