Трубу с горячей водой прорвало на Печерске в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. На бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго", передает УНН.
"Специалисты ОАО "Киевэнерго" ликвидируют только что обнаруженное повреждение участка трубопровода в Печерском районе столицы по адресу: бульвар Леси Украинки, 2", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за повреждения два жилых дома и одно ведомственное здание отключены от централизованного отопления и горячего водоснабжения.
"Аварийная бригада локализует место повреждения и согласовывает с правоохранителями схему движения транспорта для объезда места проведения аварийных работ", - сообщили в "Киевэнерго".
По сообщению компании, в настоящее время готовится спецтехника и материалы для восстановления магистрали. Из-за плотного движение автотранспорта в этой области специалисты планируют начать работы в 21:00.
Подключить снова здания к горячей воде и отоплению в "Киевэнерго" планируют утром 12 ноября.
Фото с соцсетей.