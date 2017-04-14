Троє людей загинули під колесами київського метро минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Минулого року внаслідок падіння пасажирів на колії у київському метро загинули троє людей. Про це УНН повідомили у прес-службі КП “Київський метрополітен” у відповідь на інформаційний запит.
“Протягом 2016 року зафіксовано 19 таких випадків (падіння пасажирів на колії метрополітену — ред.), з них: 3 пасажири загинуло, 8 — отримали травми різного ступеню тяжкості”, — йдеться у відповіді на запит.
Крім того, у прес-службі “Київського метрополітену” повідомили, що за перший квартал 2017 року було зафіксовано 3 випадки падіння пасажирів на колії метрополітену, які не мали травматичних наслідків.
Як повідомляв УНН, київське метро з початку року вже двічі “мінували”.