Три человека погибли под колесами киевского метро в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В прошлом году в результате падения пассажиров на пути в киевском метро погибли три человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" в ответ на информационный запрос.
"В течение 2016 года зафиксировано 19 таких случаев (падение пассажиров на пути метрополитена - ред.), из них: 3 пассажира погибли, 8 - получили травмы различной степени тяжести", - говорится в ответе на запрос.
Кроме того, в пресс-службе "Киевского метрополитена" сообщили, что за первый квартал 2017 было зафиксировано 3 случая падения пассажиров на пути метрополитена, которые не имели травматических последствий.
Как сообщал УНН, киевское метро с начала года уже дважды "минировали".