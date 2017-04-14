Три человека погибли под колесами киевского метро в прошлом году

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 76911 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111039 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169249 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124426 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121625 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115131 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106053 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107375 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103824 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Три человека погибли под колесами киевского метро в прошлом году

Три человека погибли под колесами киевского метро в прошлом году

Киев  •  УНН

 • 15464 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В прошлом году в результате падения пассажиров на пути в киевском метро погибли три человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" в ответ на информационный запрос.

"В течение 2016 года зафиксировано 19 таких случаев (падение пассажиров на пути метрополитена - ред.), из них: 3 пассажира погибли, 8 - получили травмы различной степени тяжести", - говорится в ответе на запрос.

Кроме того, в пресс-службе "Киевского метрополитена" сообщили, что за первый квартал 2017 было зафиксировано 3 случая падения пассажиров на пути метрополитена, которые не имели травматических последствий.

Как сообщал УНН, киевское метро с начала года уже дважды "минировали".

Украинские Национальные Новости

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