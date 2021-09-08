Трохи накульгує, але загалом все гаразд: у Львові знайшли "котячого мера" Левчика

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Сьогодні знайшли кота Левчика, який оселився у Львівській міській раді з минулого вересня. Левчика відвезли на обстеження до ветеринара. Повідомили, що кіт трохи кульгає, але загалом із ним усе гаразд.

Нагадаємо

Учора Левчик втік із Львівської міської ради. Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий. Припускають, що кіт злякався вибухів, які пролунали у будівлі під час антитерористичних навчань.

Додамо

Кіт Левчик оселився у Львівській міськраді на початку вересня 2020 року. Згодом працівники мерії створили йому сторінку в Instagram, де публікують фото з життя "котячого мера".