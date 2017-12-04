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Тридцять два українські спортсмени здали допінг-проби перед Олімпіадою 2018

Тридцять два українські спортсмени здали допінг-проби перед Олімпіадою 2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) провели допінг-тестування перед стартом зимових Олімпійських ігор в корейському Пхьончхані, повідомляє УНН з посиланням на МОК.

Із загальної кількості проб, а саме 6 961, які були взяті у спортсменів в період з 1 квітня по 31 листопада, 32 було здано українськими спортсменами. Найбільша кількість припала на біатлоністів – 19, ще вісім на ковзанярів та чотири на хокеїстів.

Найбільшу кількість спортсменів за допінг-тестами було перевірено від російської сторони – 1240. Друге місце за кількістю допінг-проб займають німецькі спортсмени (844), третє - канадці (504), представники США здали 433 тесту, Швеції - 403.
Примітно, що тільки у представників шести країн проби були взяті у всіх зимових видах спорту - Росії, США, Канади, Німеччини, Італії та Південної Кореї.

Як повідомлялося раніше, російський міністр просив зіпсувати допінг-пробу українського спортсмена, а також російська влада вимагала підмінити допінг-пробу біатлоністки Семеренко.

Українські Національні Новини

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